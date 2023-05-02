حفلان لعاصي الحلاني ومروة ناجي بالأوبرا السلطانية في عمان

يحيى النجم اللبناني الكبير عاصي الحلاني حفلين، بالأوبرا السلطانية في دار الفنون الموسيقة بسلطنة عمان، يومي 18 و19مايو الجاري، قبل بداية الموسم الصيفي الذي يتزامن مع العطلات الصيفية لأبناء الخليج.

وسيقدم الحلاني مجموعة من أجدد أغانيه مصحوبة بلوحات استعراضية حديثة، تدرب عليها مؤخرا لإضفاء لمسات عصرية، بالإضافة إلى أجمل أغانيه التى يحبها الجمهور العربي ويتفاعل معها.

مروة ناجي تشارك عاصي الحلانى

ومن المقرر أن تشارك في الحفل المطربة مروة ناجي، صاحبة رصيد الغناء الشرقي المميز بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وستقوم بأداء مجموعة من الأغاني الكلثومية والوهابية بجانب أغانيها الجديدة التي أعدتها خصيصا لهذا الحفل.

وقال المنتج اللبناني يوسف دندش، رئيس الشركة المنسقة للحفل في بيانه الصحفي، إنّ هذه الحفلات تهتم بالجمهور العماني خاصة والخليجي عامة، الذي يتدفق في مثل هذه الأوقات من كل عام لقضاء إجازته الصيفية في عمان، نظرا لما تتمتع به السلطنة من أماكن جذب سياحية لا نظير لها عالميا.

وأوضح أنه يستعد للموسم الصيفي الجديد بإتفاقيات فنية موسيقية غنائية متميزة مع كبار نجوم العالم العربي، تعتمد على إدخال أشكال وأنماط استعراضية جديدة على المسرح الغنائي .