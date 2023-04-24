عاصي الحلاني: انتظروني في أغان بلهجات مصرية ولبنانية وخليجية

عاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لطرح أغنياته الجديدة بالتعاون مع شركة روتانا، وطرح منذ ساعات أغنيته اللبنانية الجديدة «ياللي جبينك ضاوي» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا.

كلمات أغنية عاصي الحلاني

ياللي جبينك ضاوي مثل القمر بالليلِ

قلبي على قلبك ناوي والليلة بألف ليلة

ياللي جبينك ضاوي مثل القمر بالليلِ

ميلي على ميالك واتدللي بجمالك

حالف ما غيري يطالك انت خلقتي حلالي

ياللي جبينك ضاوي مثل القمر بالليلِ

يالصرتي بروحي شريكة من لفتة بركض ليكي

متل البرق لاجيكي وطل براس الخيالة

ياللي جبينك ضاوي مثل القمر بالليلِ

عاصي الحلاني: اخترت الأغنية قبل شهر رمضان

عاصي الحلاني في تصريحات لـ «الوطن» أوضح أن الأغنية كان قد وقع على اختيارها منذ فترة بالتعاون مع صديقه نزار فرنسيس، مشيرا إلى أنه قام بتسجيلها خلال شهر رمضان الماضي لدى الموزع ومهندس الصوت طوني سابا.

وأشار الحلاني إلى أن الفترة المقبلة ستشمل طرح عدد كبير من الأغنيات الجديدة ما بين الخليجي واللبناني والمصري.