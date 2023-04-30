بعد طرح ألبومه «طل الملك».. عاصى الحلاني يحيي حفلا غنائيا في قطر 5 مايو

يحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا كبيرا في الخامس من شهر مايو المقبل في العاصمة القطرية «الدوحة»؛ ليكون أول حفل له بعد طرح ألبومه الجديد «طل الملك».

ألبوم عاصي تضمن 8 أغنيات

عاصي الحلاني كان أطلق ألبومه الجديد «طل الملك» عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب وبعدد من المنصات السمعية.

ألبوم عاصي الحلاني يتضمن 8 أغنيات يتضمن الألبوم ثمانية أغنيات وهي «ريحة عطر وعمر الخيانة وطل الملك وتعرف شنو أحبك وففتي ففتي ومشيا بتلع وملهوف عليك ويلي جبينك ضاوي».

عاصي الحلاني أحيا حفلا في دولة أستراليا

عاصي كان قد أحيا مؤخرا حفل فى دولة استراليا، قدم النجم اللبناني خلال الحفل، نخبة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلماتها، مثل "أني مارق مريت، بحبك وبغار، يا طير، ست الستات، ومالي صبر"، وتضمن الحفل مشاركة خاصة من نجله النجم الوليد الحلاني، إذ أشعلا الأجواء بالغناء سويًا.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد احتفل مؤخرا بخطوبة ابنته ماريتا وسط احتفال أسري على كميل أبي خليل رئيس قسم الإنتاج في أحد التطبيقات الموسيقية.