ما حكم تسمية المحلات التجارية بأسماء الله الحسنى؟.. «الإفتاء» توضح

«هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟»، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، من أحد المواطنين، لمعرفة مدى جواز تسمية اسم محاله التجاري باسم من أسماء الله من عدمه، وهو ما سوف تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

تسمية المحال التجارية بأسماء الله الحسنى

وجاء نص السؤل، «افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة، لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: محل العزيز، الحكيم، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى، التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس، وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟

رد دار الإفتاء المصرية

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة، «أن تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط تجنب الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء ما أمكن؛ من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.»