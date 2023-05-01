«محميات البحر الأحمر» بعد نفوق سلحفاة: رمي القمامة يهدد الكائنات البحرية

حذرت إدارة محميات البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر كمال، من إلقاء القمامة والبلاستيك وخيوط الصيد في البحر، حيث تتسبب في قتل الكائنات البحرية.

يأتي هذا التحذير بعد واقعة نفوق سلحفاة بحرية بجزيرة أبو منقار في الغردقة، نتيجة التفاف خيط الصيد حول زعانفها وبقية أجزاء جسمها.

وناشدت إدارة المحميات العاملين بالأنشطة البحرية الإبلاغ عن أي انتهاكات في القطاع البحري، للحفاظ على الكائنات البحرية النادرة والمهددة بخطر الانقراض.

سلاحف الغردقة

وذكر حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، أن السلاحف هي مصدر دخل للسياحة، حيث يأتي السياح إلى شواطئ الغردقة لممارسة الغطس ومشاهدة السلاحف الخضراء وصقرية المنقار، وهي من أكثر أنواع السلاحف المتواجدة في البحر الأحمر، والتي تجذب السائحين إليها.

وقال مؤسس الجمعية لـ«الوطن»، أن بيئة البحر الأحمر تضم 5 أنواع من السلاحف، منها 4 رُصدت بالساحل المصري، وهي السلحفاء الخضراء، وصقرية المنقار، والسلحفاء جلدية الظهر، والسلحفاء كبيرة الرأس، وتعيش في جزر الجفتون ووادي الجمال والزبرجد.

محميات البحر الأحمر تحذر المخالفين

وأكد الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وضع السلاحف على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، محذرا من إلقاء القمامة والبلاستيك وخيوط الصيد في البحر، حيث تتسبب في قتل الكائنات البحرية، لافتا إلى أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات طبقا للقانون.