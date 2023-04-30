أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: الفتوى تتغير طبقا لمصلحة المجتمع

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتوى صناعة تعني بيان الحكم الشرعي لمن يسأل عنه بدليل، مضيفا: «الفتوى إجابة على سؤال، ولا بد أن تصور وظيفة المفتي وهي الإجابة عن هذا السؤال ببيان حكم شرعيا عن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم».

الفتوى قد تتغير بتغير الحال والأشخاص والأزمان

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الفتوى قد تتغير بتغير الحال والأشخاص والأزمان والأماكن كذلك، لأن كل هذه العوامل تؤدي إلى صناعة الفتوى، فأحيانا تكون الفتوى ملائمة لوقت معين، وغير ملائمة لآخر، فهي تتغير لأن الأمر دائم على المصلحة أي مصلحة المجتمع، والله سبحانه وتعالى يريد اليسر ولا يريد العسر، في أمور دينهم وحياتهم ودنياهم، لذلك الفتوى تتغير لحال الناس اللي هو المكان والزمان والحال، فمثلا بعض الفتاوى كانت تصلح لزمن وغير ملائمة لحالنا الآن، طيب لا مانع أن يتغير فهو حكم صحيح، لكن غير ملائم الآن».

واستكمل: «في فتاوى غير ملائمة لمجتمعنا الآن وتعطل مصالح الناس والمجتمع، وبالتالي فالمشرع أو المفتي عليه اللجوء إلى فتوى أخرى تناسب الناس ومصالحهم بما يوافق الشرع الحنيف وسماحة الدين».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.