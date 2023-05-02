كيم كارداشيان تستعين بمدرب تمثيل استعداد لدورها في «American Horror Story»

تستعد نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان إلى تجربة جديدة كممثلة، إذ تشارك في الجزء الجديد من المسلسل الشهير «American Horror Story»، المقرر عرضه في صيف 2023، وكشفت أنها تأخذ دورسا في التمثيل على يد مدرب محترف حتى تستطيع تأدية دورها بشكل جيد، وأنها ستبدأ تصوير مشاهدها في نهاية الشهر الجاري.

وقالت كيم كارداشيان إنها متحمسة للغاية لتجربة التمثيل، «إنه حقا أمرا ممتعا، أن تخرج من منطقة راحتك وتجرب شيئا جديدا وتنضج، لذلك أنا متحمسة جدًا لهذه التجربة التي اعتبرها تحدى، وأنا أحب تحدى نفسي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تقوم فيها كارداشيان بالتمثيل، فكان لها عددا من التجارب السابقة من بينها «Disaster Movie» في 2008، «Temptation: Confessions of a Marriage Counselor» في 2013، بالإضافة إلى «PAW Patrol: The Movie» عام 2012.

تفاصيل مسلسل «American Horror Story: Delicate»

يعتبر مسلسل «American Horror Story: Delicate» هو الجزء الـ12 من سلسلة «American Horror Story»، ومأخوذ عن كتاب بعنوان «Delicate Condition» للكاتب دانييل فالنتين، ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم إيما روبرتس، كيم كارداشيان، مات كوتشري، كارا ديليفين، وأنابيل ديكستر جونز، وإم جي رودريجيز، وانطلق تصوير المسلسل في 24 أبريل الماضي ما بين مدينتي نيويورك ونيوجرسي.