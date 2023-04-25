ويل سميث يبدأ تصوير «Bad Boys 4» مع مارتن لورانس

كشف النجمان ويل سميث ومارتن لورانس، عن بدأ عملهم على الجزء الرابع من سلسلة أفلام «Bad Boys»، وبسبب ذلك لم يتمكنا في التواجد في مؤتمر «CinemaCon» المقام في الفترة من 24 حتى 27 أبريل الجاري في لاس فيجاس، واعتذر «سميث» خلال مقطع فيديو عن عدم تمكنه من حضور المؤتمر بسبب انشغاله بتصوير الفيلم.

وقال سميث خلال مقطع الفيديو، «نحن في موقع التصوير ونحن آسفون للغاية لأننا لم نتمكن من التواجد معكم»، مضيفًا أنهم في أسبوعهم الرابع من التصوير، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ينضم كل من ويل سميث ومارتن لورنس إلى فيلم «Bad Boys 4» إخراج عادل العربي وبلال فلاح، اللذان أخرجا الجزء الثالث من السلسلة الذي عرض عام 2020 بعنوان «Bad Boys for Life»، ومن المقرر أن يضم الجزء الرابع عدد من نجوم هوليوود من بينهم باولا نونيز، وفانيسا هادجنز، ألكسندر لودفيج، وهو من كتابة كريس بريمنر.

ويل سميث يتحدى صفعة الأوسكار «Bad Boys 4»

ويعتبر الفيلم الجديد فرصة بالنسبة لـ «سميث»، لقلب الصفحة على حادثة صفعة الأوسكار من خلال إعادة تمثيل أحد أدواره المحبوبة، وذلك بعد مشاركته الأخيرة في فيلم «Emancipation»، والذى طغى عليه الجدل بسبب اعتداءه على كريس روك.