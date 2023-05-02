متحف قصر الزعفران يستعد لاستقبال الزائرين بمقتنيات من عصور مختلفة

تفتتح جامعة عين شمس، متحف قصر الزعفران يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو الجاري، وهو يحظى بمكانته التراثية التي يستحقها، ويقدم لزائريه في صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، ووقع الإختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة.

تفاصيل مهمة حول متحف قصر الزعفران

الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، كشف تفاصيل مهمة حول متحف قصر الزعفران، في تقرير له، حيث أكد أن المتحف بمثابة متحف تعليمي لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائري جامعة عين شمس، موضحاً أنه تم ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته.

مقتنيات متحف قصر الزعفران

وضع فريق عمل متميز من جامعة عين شمس تصور لمتحف قصر الزعفران طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي بمجموعة آثار متميزة، في إطار الاستعدادات الخاصة بافتتاحه رسمياً يوم السبت المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح الدماطي، أستاذ علم المصريات ووزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار السابق، أن متحف قصر الزعفران يضم مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير «نب ماعت رع» بن الملك رمسيس التاسع وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس «ور ماو» في معبد رع في إيونو.

أيضاً يضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين - العصر الصاوي، ومجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوي.

كما يضم متحف قصر الزعفران مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي بالإضافة إلى مجموعة من مقتنيات الجامعة.