تنسيق كلية الآثار للدبلومات الفنية 2022 3 و5 سنوات بالمحافظات.. اعرفه

يسعى طلاب الدبلومات الفنية المختلفة بنظام 3 و5 سنوات «الفنية التجارية والفنية الزراعية والفنية الصناعية والفنية الفندقية» إلى الالتحاق بدراسة جامعية عقب الانتهاء من دراستهم الثانوية الفنية؛ لذا أقبل العديد من طلاب المدارس الثانوية الفنية على تنسيق كلية الآثار للدبلومات الفنية 2022 3 و5 سنوات بالمحافظات وكذلك تنسيق كليات التعليم الصناعي وهما من الكليات التي تقبل التحاق طلاب التعليم الثانوي الفني.

تنسيق كلية الآثار للدبلومات الفنية 2022 3 و5 سنوات بالمحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق كلية الآثار للدبلومات الفنية 2022 3 و5 سنوات بالمحافظات وفقا للقواعد تنظيم كل جامعة لهذا العام.

فحدد تنسيق كلية الآثار للدبلومات الفنية الصناعية 2022 نظام الخمس سنوات بالمحافظات لهذا العام بمجموع 86,56 لكلية آثار الأقصر وبمجموع 82,17 لكلية آثار أسوان ومجموع 79,17 لكلية آثار جنوب الوادي ومجموع 77,17 لكلية آثار سوهاج.

تنسيق كلية الآثار للدبلومات الفنية الصناعية 2022 3 سنوات بالمحافظات

فيما حددت وزارة التعليم العالي تنسيق كلية الآثار للدبلومات الصناعية 2022 نظام 3 سنوات بالمحافظات بمجموع 82,22 لكلية آثار القاهرة، ومجموع 78,5 لكلية آثار الفيوم ومجموع 75,00 لكلية آثار الأقصر.

أقسام تنسيق كلية الآثار للدبلومات الفنية

جدير بالذكر أن العديد من أقسام كليات الآثار بالكليات المصرية تفتح أبوابها لطلاب التعليم الثانوي الفني وفقا للقواعد الداخلية المنظمة لكل جامعة وكلية مثل قسم الإرشاد السياحي وقسم الآثار المصرية وقسم آثار شبه الجزيرة العربية وقسم الآثار الإسلامية وقسم الآثار اليونانية والرومانسية وقسم ترميم وصيانة الآثار.