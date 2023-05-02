ضبط 19 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها 1693 قضية في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 19310 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 255 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.