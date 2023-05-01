«الداخلية» تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق «فيجور» الإلكتروني بزعم استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها واستثمارها؛ لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وأودع بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.