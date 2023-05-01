«الداخلية»: ضبط 285 قضية مخدرات وتنفيذ 77 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (285) قضية مواد مخدرة بإجمالي (305) متهمين ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,285 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,108 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,525 كيلوجرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,722 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,050 كيلوجرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,806 كيلوجرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (680 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (40 جراما).

عدد (1933) قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط (144 قطعة سلاح ناري بحوزة 124 متهما)، على النحو التالي:

(8) بنادق آلية.

(16) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(166) فرد محلى.

(120) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (216) قطعة سلاح أبيض

تنفيذ 77306 أحكام قضائي متنوعة، على النحو التالي:

(290) حكم جناية.

(24227) حكم حبس جزئى.

(4579) حكم حبس مستأنف.

(37497) حكم غرامة.

(10713) مخالفة

ضبط (15) متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.

ضبط (243) دراجة نارية مخالفة.

ضبط (17929) مخالفة مرورية متنوعة.

فحص (52) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.