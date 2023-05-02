انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في الدقهلية

انطلق، اليوم الثلاثاء، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثانى لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية، وبدأت بطلاب الصف الأول الإعدادي، إضافة إلى مدارس التعليم الفني بكل أنواعه، ويليها غدا امتحان طلاب الصف الثاني الإعدادية، وسط إجراءات احترازيه ووقائية.

امتحان طلاب الصف الأول الاعدادي

وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن طلاب الصف الأول الإعدادي وعددهم 128 ألفا 359 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية والحاسب الآلي أمام 842 لجنة رسمي ولغات، في 17 إدارة تعليمية وسط إجراءات احترازية ووقائية، والالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، إضافة إلى 126 ألفا 760 طالبا وطالبة بالتعليم الفني بالشعب المختلفة يؤدون امتحاناتهم اليوم أمام 148 لجنة.

طلاب الصف الثاني الإعدادي يؤدون الامتحان غدا

وأضاف «شعبان»، في بيان، أن طلاب الصف الثانى الإعدادي يؤدون غدا الأربعاء الموافق 3 مايو امتحان اللغة العربية والحاسب الآلي، ويبلغ عددهم 105 آلاف و130 طالبا وطالبة أمام 842 لجنة.