إجراءات التعليم لمحاربة الغش بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت المديريات التعليمية، تعليمات ضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر عقدها يوم السبت 6 مايو 2023 وفقاً للمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

كما وجهت المديريات التعليمية، إجراءات لمحاربة الغش باللجان الامتحانية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

- متابعة قيام جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع على تعليمات الامتحان.

- متابعة توزيع المهام على جميع العاملين بالمدرسة وبخاصة الملاحظة والالتزام بالمعدلات .

- متابعة غلق اللجنة وعدم دخول أي شخص إلى اللجنة الا بعد التأكد من شخصيته.

محاربة الغش

- متابعة الإجراءات المتبعة لتوفير الهدوء والانضباط لتحليل تكافؤ الفرص للطلاب.

- محاربة الغش من خلال التأكد على القيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة .

- حظر استخدام المحمول سواء لأعضاء اللجنة او التلاميذ اثناء سير اللجنة.

- التأكد من عدم وجود موانع الأعضاء لجنة النظام والمراقبة وواضعي الأسئلة واستيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين بأعمال الامتحانات وارسال كشف الأقارب إلى الإدارة التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة .

- متابعة سير جميع اعمال الامتحان داخل اللجان ومتابعة مواعيد دق الجرس .

توقيع الملاحظين على أوراق الإجابة

- متابعة مراجعة الكنترول لاستمارة الإجابة قبل تسليمها للطلاب .

- مراجعة توقيع الملاحظين على أوراق الإجابة.

- مراجعة أسماء الطلاب باللجان طبقا للكشوف المناداة .

- متابعة عدم تأخير الملاحظين في الدخول الى اللجان وعدم جمع أوراق الإجابة الا بعد الانتهاء من الزمن المخصص للإجابة

متابعة حاظر دخول عمال الخدمات داخل اللجان الا بعد موافقة رئيس اللجنة .