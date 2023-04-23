استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2023

تبذل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودا متواصلة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023، من أجل إجراء الامتحانات بدرجة عالية من الشفافية بين الطلاب بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الوزارة خطتها للامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات بشكل منضبط، وكذلك تصحيح أوراق الإجابة، حيث سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب وأسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب.

تدريب المعلمين على صياغة أسئلة الامتحانات

كما تم تدريب 5 آلاف معلما في العاصمة والمحافظات، على صياغة أسئلة لقياس المستويات العليا، وبرنامج أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم لطلاب المرحلة الثانوية.

تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وبحسب الوزارة وفي إطار استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% «mcQ» إلى جانب جزء مقالي لا تتجاوز 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، فضلا عن الالتزام بمواصفات الأسئلة وهي 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40 % للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، مع التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

كما اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التأمينية المتعلقة بورقة الإجابة وبخاصة الجزء الخاص ببيانات الطالب، حيث تم وضع أكثر من باركود على البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية بالورقة لإثبات ورقة الطالب.

كما تم تطوير بنوك الأسئلة، إلى جانب طرح نموذج استرشادي لامتحانات مواد الصف الثالث الثانوي العام على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات.

مكافحة الغش في الثانوية العامة

وفيما يخص إجراءات مكافحة الغش ضمانا للعدالة، أعلنت الوزارة في بيان سابق وقف أي تحويلات وعدم السماح بها قبل الامتحانات إلا من خلال لجنة بالوزارة، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لمحاربة الغش في الامتحانات وعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقا، فضلا عن تغطية جميع لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، مؤكدا أن الهدف من هذه الاجراءات ضمان انضباط سير الامتحانات.

وفيما يخص تصحيح الامتحانات، فسوف يتم تصحيح الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا للدقة، وفي حالة وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث، إلى جانب مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، وكذلك اجراء محاكاة للتصحيح الالكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.

وقال مصدر مسئول بالوزارة أنه سيتم اختيار المعلمين الذين سيتم تكليفهم بتصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة مع بدايات مايو المقبل، كما سيتم إتاحة أرقام الجلوس للطلاب منتصف مايو المقبل، وذلك قبل امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها في 12 يونيو 2023.