القبض على عصابة لاستغلال الأحداث في أعمال التسول بالطالبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (3 أشخاص لهم معلومات جنائية)، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي)، وبصحبتهم عدد (4) أطفال أحداث وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.