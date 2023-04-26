الصناعات الكيماوية: ندرس تأثير الأحداث في السودان على صادرات القطاع

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الظروف التي يمر بها السودان حاليا من الطبيعي أن تؤثر على تدفق الصادرات المصرية للخرطوم، كاشفا أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي شكاوى من قبل أعضائه فيما يتعلق بهذا الشأن، إلا أن المجلس سيجري استبيان خلال الأيام القليلة المقبلة لبيان مدي تأثر الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية بالأحداث الجارية.

سلاسل الإمداد والتوريد

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه نتيجة للأوضاع غير المستقرة من الطبيعي أن تتوقف بعض المشروعات، كما ستتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وسيتم تجميد العمل لحين استقرار الأوضاع فضلا عن تذبذب الأوضاع المالية والنقدية وهو ما يفرض على الشركات المصرية خلال الفترة القادمة التواصل والتفاوض مع عملاء ها بالسودان للاستعلام عما سيؤول إليه الوضع.

الشحنات المُصدرة للسودان

ولفت إلى أن عدد كبير من الشحنات المُصدرة للسودان تتم عن طريق البر وفي ظل الظروف الأمنية الحالية التي يصعب فيها تأمين الطرق، فإن هذا سيؤثر سلبا على تأمين البضائع مما يزيد من المخاطر التي تتعرض لها الصادرات.

وأوضح أنه نتيجة للسياسة المالية والنقدية غير المستقرة سيصبح من الصعب التحويل النقدي وفي هذه الحالة سيتم قبول الإيداع النقدي حيث أن السودان واحدة من بين عدة دول يُقبل الإيداع النقدي منها وبينها (العراق، السودان، جنوب السودان، ليبيا، اليمن، إثيوبيا، إيران).

يُذكر أن حجم صادرات القطاع للسودان بلغت خلال 2022 نحو 297 مليون دولار ويأتي على رأس الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الأسمدة بقيمة 159.2 مليون دولار تليها صادرات اللدائن والبلاستيك بقيمة 68 مليون دولار ومنتجات الزجاج بقيمة 13 مليون دولار.