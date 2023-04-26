أهم الأحداث اليوم.. 4 مباريات قوية في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي، المذاع على القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا حول أبرز الأخبار والأحداث التي من المقرر أن نشهدها اليوم، إلى جانب متابعة لأهم المباريات التي تُلعب في إطار الجولات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشغيل خطوط المترو الثلاثة

وأفاد التقرير: «عودة تشغيل خطوط المترو الثلاثة اليوم للمواعيد المعتادة، وذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك والاحتفالات الرسمية بعيد الفطر».

أهم مباريات اليوم

وأضاف التقرير: «وبالنسبة لمتابعي الدوري المصري، هناك مباراتين هامتين، ستجمع المباراة الأولى المؤجلة من الجولة 19 من عمر المسابقة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بينما المباراة الثانية المؤجلة ستجمع بين طلائع الجيش وغزل المحلة في تمام الساعة الخامسة عصرًا».

وتابع: «لعشاق الدوري الإنجليزي، موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة، إذ أن يلتقي فريق نوتينجهام فورست فريق برايتون في تمام الساعة 9 إلا ربع، وفي نفس الوقت، سيلتقي كلًا من وست هام يونايتد مع ليفربول، وتشيلسي مع برينتفورد، أما في الساعة التاسعة مساءً يلتقي مانشيستر سيتي مع أرسنال».