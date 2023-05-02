ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته عدد 6 لفافات من نبات الهيدرو المخدر وزنت 3,220 كيلو جرام، وعدد 5 لفافات من مخدر الأفيون وزنت 6,250 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد نقلها من أحد الأشخاص، مقيم بالإسماعيلية إلى آخر له معلومات جنائية و مقيم بالإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ750 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.