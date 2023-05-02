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«الداخلية»: ضبط ‏67 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:42 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (67832) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(12325) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(578) مخالفة السير بدون تراخيص.

‏(7) دراجات نارية مخالفة.‏

(30) مخالفة موقف عشوائى.

(15) مخالفة شروط التراخيص.

 

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