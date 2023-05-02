أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في مصر.. «النصر» الأقل سعرًا

قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في مصر تشهد استقرارًا ملحوظًا، وهو الاستقرار المستمر منذ النصف الثاني من شهر أبريل الماضي، كما أن الفترة الحالية تشهد إقبالا متزايدا من جانب المواطنين على شراء الأسمنت وذلك استغلالاً لاعتدال الطقس في فصل الصيف مما يشجع على بدأ أو استكمال تشطيب المنازل.

واستعرض «شرين»، في تصريحات لـ«الوطن،» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في مصر، والتي جاءت كما يلي:

- أسمنت المسلح 1960 جنيها.

- أسمنت النصر 1940.

- أسمنت التعمير 1970 جنيها.

- أسمنت المنيا 1980 جنيها.

- أسمنت المعلم 1860 جنيها.

سعر أسمنت المخصوص

- يسجل أسمنت وادي النيل 1860 جنيها.

- يبلغ سعر أسمنت المخصوص 1960 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 يسجل 1870 جنيها.

- أسمنت حلوان 2000 جنيها.

- أسمنت السهم 1780 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-5-2023

- يبلغ سعر أسمنت العسكري 1880 جنيها.

- أسمنت السويدي 2060 جنيها.

- أسمنت المصريين 1770 جنيها.

- أسمنت البرج 1900 جنيها.