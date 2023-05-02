أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق والمحلات، تتراوح ما بين 63 و65 جنيها بالنسبة لسعر الدواجن البيضاء داخل المزرعة، ويتراوح سعرها الذي يصل للمستهلك ما بين 73 و 75 جنيها بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الدواجن

وأضاف السيد أن كيلو الدجاج البلدي يسجل اليوم في المزرعة 99 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 106 جنيهات، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج الساسو 82 جنيها أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي 92 جنيها فيما يسجل كيلو الفراخ الأمهات اليوم 56 جنيها، وذلك في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 62 جنيها.

سعر البانية والشيش طاووق اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن كيلو البانية اليوم يتراوح اليوم ما بين 150 و165 جنيها كما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 160 و180 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 75 و82 جنيها.