انقلاب سيارة نقل محملة بـ40 طن أسمنت بطريق الشيخ زايد

انقلبت سيارة نقل محملة بـ40 طن من مواد البناء أسمنت، جبس بالطريق الصحراوي دائرة القسم في الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود انقلاب سيارة نقل محملة بـ40 طن من مواد البناء وإصابة قائدها، على الفور انتقل المقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة له.

إصابة قائد سيارة ملاكي

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل جرار قيادة سائق 49 سنة، قادمة من الوادي ومتجهة إلى شرم الشيخ، وذلك حال قيامه بتفادي الاصطدام بسيارة ملاكي قيادة مهندس 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ما أدى لسقوط الحمولة أرضا، وجار العمل على رفع الحمولة، وتسيير حركة المرور.