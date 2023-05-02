وزير الإنتاج الحربي يُجري زيارة مفاجئة إلى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة إلى شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي»، التابعة للوزارة، حيث تفقد عددا من خطوط الإنتاج والمصانع بالشركة، بعد زيارته إلى مصنع إنتاد وإصلاح المدرعات «200 الحربي»، وذلك استكمالا للجولات المفاجئة التي يجريها الوزير.

وحرص الوزير محمد صلاح، على متابعة انتظام سير العمل، ووجّه بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، كما وجّه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة والالتزام بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.