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وزير الدولة للإنتاج الحربي يهنئ العاملين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

كتب:

الوطن
03:00 م | الجمعة 06 يناير 2023
وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي

هنأ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، العاملين الأقباط بالإنتاج الحربي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال جولة قام بها بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والتي رافقه خلالها عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وقدم الوزير محمد صلاح، خلال جولته، التحية والتهاني للعاملين، معرباً عن تمنياته الخالصة لهم أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة عليهم وعلى أسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى الوطن بكل الخير والسلام والاستقرار.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنّ الوزير أكد خلال الجولة تمسك الشعب المصري بقيم المواطنة هو صمام الأمان وإنعكاس لصلابة الشعب ووحدته وحرصه على التحلي بمعاني وصفات المحبة والإخاء.

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بقلم الوطن