وزير الدولة للإنتاج الحربي يهنئ العاملين بحلول عيد الفطر المبارك (صور)

وجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خالص التهنئة للعاملين في الإنتاج الحربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بديوان عام الوزارة خلال اجتماعه بعدد من العاملين بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقدّم وزير الدولة للإنتاج الحربي، التحية والتهنئة لجميع العاملين بهذه المناسبة المباركة، وأعرب عن تقديره لجهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائما في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وحرص الوزير على تشجيع جميع العاملين لبذل المزيد من العمل والجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتا إلى أنّه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنّ الوزير محمد صلاح شدد على ثقة الإنتاج الحربي في أبنائه العاملين وأنهم هم بناة المستقبل، مؤكدا أنّ التغييرات الإدارية التي تمت مؤخرا تأتي في إطار التطوير الإداري والهيكلي للوزارة وضخ دماء جديدة بفكر جديد وبما يعود بالإيجاب على الإنتاج الحربي ككل، داعيا العاملين إلى الإقبال على مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة، وأعرب الوزير عن تمنياته بأن يُعاد عيد الفطر على جميع العاملين وأسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والازدهار.