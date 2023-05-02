نائبة قبطية تتقدم بطلب لفرش وتطوير المساجد.. ورئيس مجلس النواب يعلق

وجّه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية للنائبة سهام بشاي، عضو المجلس لاهتمامها بتقديم طلبات لوزير الأوقاف بشأن فرش وتطوير المساجد في عدد من المناطق.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي تضمنت مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال رئيس البرلمان، إن طلب النائبة سهام بشاي يؤكد وحدة وقوة وتماسك شعب مصر العظيم.

وكانت النائبة، طالبت وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة بضرورة الإسراع في فرش عدد من المساجد وترميمها، مشيرة إلى أنها تقدمت بالعديد من المطالب في هذا الشأن.

طلبات إحاطة بشأن المساجد

وواجه وزير الأوقاف عددا من طلبات الإحاطة حول قضايا وزارة الأوقاف والمساجد؛ إذ قال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إن ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم، وإذا استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي لن يكون هناك فقير واحد، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو دون فرش.

وأكد النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، أن وزير الأوقاف خصص فرش مسجد كل 3 أشهر لكل نائب، بواقع 4 مساجد كل سنة وهو عدد قليل للغاية.