«الأوقاف» تعلن موضوعات خطب شهر مايو 2023.. منها سنن الله في الكون

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية موضوعات خطب شهر مايو 2023، بداية من الجمعة الأولى 5 مايو 2023، حتى الجمعة الأخيرة من هذا الشهر، وتنوعت الموضوعات فيما يفيد وينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم.

خطب شهر مايو 2023

وأعلنت «الأوقاف»، أن خطبة الجمعة الأولى من خطب شهر مايو 2023 تأتي تحت عنوان: «خذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ»، بينما تأتي الجمعة الثانية تحت عنوان «أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا» وهي توافق 12مايو 2023، بينما تأتي الجمعة الثالثة تحت عنوان «سنن الله الكونية في القرآن الكريم»، وتأتي الجمعة الرابعة يوم 26 مايو بعنوان: «فضائل النبي صلى الله عليه وسلم».

موضوعات خطب شهر مايو

وعلى غرار خطب شهر مايو 2023، جاءت خطبة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل تحت عنوان «حق العمل»، والتي ناقشت 3 محاور رئيسية، وجاءت كالتالي: «إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونستهديهِ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ، ونُثنِي عليهِ الخيرَ كلَّهُ، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنَا ومِن سيئاتِ أعمالِنَا، مَن يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُ اللهِ ورسولُهُ، بعثَهُ بالهدَى ودينِ الحقِّ ليظهرَهُ على الدينِ كلِّهِ، وكفَى باللهِ شهيدًا، صلّى اللهُ وسلم وباركَ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.

وتضمنت الخطبة «سبحانَكَ لا علمَ لنَا إلّا ما علمتَنَا إنَّك أنتَ العليمُ الحكيمُ، اللهُمّ علمنَا ما ينفعنَا، وانفعنَا بمَا علمتنَا إنّك أنتَ السميعُ العليمُ، اللهُمّ إنّا نسألُكَ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ والإخلاصَ في القولِ والعملِ، ونعوذُ بكَ مِن علمٍ لا ينفع، ومِن قلبٍ لا يخشع، ومِن عينٍ لا تدمع، ومِن نفسٍ لا تشبع، ومِن دعوةٍ لا يُستجابُ لهَا، اللهُمّ اجعلنَا مِمّن يستمعُونَ القولَ فيتبعونَ أحسنَهُ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر:18]أمّا بعدُ».