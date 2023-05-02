وزيرة التضامن: الإعلام يفتح العقول والقلوب ويسهم في بناء الوعي

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه هناك علاقة ترابط شديدة بين البحوث والإعلام، موضحة أن الإعلام دوره تقصي الحقائق مثل البحث العلمي وليس «العنعنة» ونقل الأخبار دون معرفة الحقيقة وتقصيها، مشددة على ضرورة أن يتصدر الخبر عنوانه الحقيقي ومقصده وليس التجاري، مؤكدة أن الكلمة مسئولية والإعلامي مسئول كبير في بناء فكر المجتمع، إذ أن الإعلام يفتح العقول والقلوب دون استئذان ويسهم في بناء الوعي.

التوعية الشاملة والكاملة للمجتمع المصري

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إلقاء كلمتها بفعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان «الإعلام وقضايا العنف المجتمعي»، بحضور عدد من القيادات الإعلامية، على رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن المؤسسات التعليمية والجامعية والدينية والكتاب والدراما والإعلام وغيرهم من المؤسسات يقع عليهم دور كبير في التوعية الشاملة والكاملة للمجتمع المصري بمختلف أطيافه.

إعداد الشباب المقبل على الزواج

وأكدت أن الإعلام كان له دور كبير في التأثير بصورة مباشرة في زيادة ظاهرة العنف في المجتمع بجانب عدد من المؤسسات، موضحة أن وزارة التضامن تتبنى سياسات في المساهمة أن يكون هناك مجتمع أمن، موضحة أنه تم اعتماد عدد من الاستراتيجيات التي تؤمن الطلاب وحياتهم وتناهض العنف بمختلف الطرق، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، بجانب التوسع في موضوعات إعداد الشباب المقبل على الزواج تحت مظلة برنامج «مودة»، فضلاً عن إتباع سياسات التمكين الاقتصادي.