بدء فعاليات مؤتمر «الإعلام وقضايا العنف المجتمعي» بأكاديمية الشروق

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان «الإعلام وقضايا العنف المجتمعي»، بمشاركة 36 بحثًا لأساتذة وباحثين مصريين وعرب يمثلون عددًا كبيرًا من الجامعات المصرية والعربية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتوره نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور ياسمين خميس، وفريدة خميس، أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

المشاركون في المؤتمر

وأيضًا يُعقد المؤتمر بمشاركة الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور عادل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاتصال والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين المعالجة الإعلامية والدرامية لقضايا العنف المجتمعي، ودور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في نشر العنف، والقواعد الأخلاقية والمهنية في معالجة قضايا العنف في المجتمع، إضافة إلى دور الإعلام في الحد من العنف المجتمعي.

الإعلام والتعصب الرياضي

وقالت الدكتورة رباب عبد الرحمن، وكيل المعهد وأمين عام المؤتمر، إن المؤتمر يضم مجموعة من الجلسات النقاشية الهامة التي تتناول المعالجة الإعلامية لقضايا العنف المجتمعي، والإعلام والعنف الأسري، والإعلام والتعصب الرياضي، وجلسة خاصة بمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في الإمارات العربية المتحدة عن أخلاقيات صناعة المحتوى عبر الميتافيرس.

وأضافت وكيل المعهد وأمين عام المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى رصد واقع دور الإعلام في مواجهة قضايا العنف المجتمعي.