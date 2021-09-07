تنسيق أكاديمية الشروق ٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة

مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح أمس عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2021/2022، ازدادت عمليات البحث من قِبل الطلاب حول تنسيق أكاديمية الشروق 2021 وشروط الالتحاق بها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تنسيق أكاديمية الشروق 2021 وفقًا للصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على النحو التالي:

تنسيق أكاديمية الشروق 2021

وفقًا للموقع الإلكتروني للتنسيق، جاء تنسيق أكاديمية الشروق على النحو التالي:

أولًا: المعهد العالي للهندسة بالشروق:

- يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة علمي رياضة، بمجموع 280 درجة.

خطوات الالتحاق بالمعهد:

طريق الالتحاق «بالفرقة الإعدادية» لطالب مصرى الجنسية، حاصل على الثانوية العامة رياضة حديثة:

- يتقدم الطالب المصري الحاصل على ثانوية عامة رياضة حديثة إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على موقع مكتب التنسيق «بوابة الحكومة المصرية»، في المواعيد المقررة، وفق شريحة المجموع التي يحددها مكتب التنسيق، بموجب رقم سري يُعطى للطالب مدون على أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.

- يسجل الطالب رغباته في الفترة المحددة، طبقا لشريحة مجموعه.

- تعلن نتيجة القبول على الموقع ذاته الذي تقدم الطالب للقبول عن طريقه.

- يطلع الطالب على النتيجة، ويطبع بطاقة الترشيح.

إجراءات القيد بالمعهد:

- يتوجه الطالب إلى مسؤول شؤون الطلاب ليراجع بيانات الطالب الآتية «تطابق الاسم بين شهادة الثانوية العامة مع الاسم الوارد ببطاقة الترشيح والمجموع والمواد المؤهلة وجنسية الطالب».

- بالنسبة للتحويلات يتأكد مسؤول شؤون الطلاب من استيفاء الطالب للحد الأدنى للقبول المعلن عن طريق التنسيق «سنة حصول الطالب على المؤهل»، طبقًا لما يصدر من تعليمات وقرارات وزارية منظمة لقواعد التحويلات.

- يستوفي الطالب الراغب في التحويل بيانات ملف التحويل.

- يحرر مسؤول شئون الطلاب إذن دفع بعد تسجيل بيانات الطالب على برنامج ميكنة العمل بالأكاديمية، ويسدد الطالب رسم التحويل المحدد من قبل الوزارة بالنسبة للطلاب المحولين.

- لطلاب المقاصة «المعادلة»، تجرى مقاصة مبدئية للطالب، وتعتمد من الدكتور العميد ثم تخطر وزارة التعليم العالي بها لمراجعتها واعتمادها.

- تعتمد الوزارة ملفات التحويل بعد مراجعتها، ثم تخاطب المعهد بموافقتها على تحويل الطالب.

- بعد ورود موافقة الوزارة على اعتماد المقاصة والتحويل تسلم للطالب صورة من المقاصة المعتمدة، ويسلم له خطاب لإحضار ملفه من الجهه المحول منها، ودفع المصروفات الدراسية واستخراج الكارنية الخاص به على الفور.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد:

1. بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق الإلكتروني.

2. أصل شهادة الثانوية العامة «علمي رياضة»، وأصل شهادة الحافز الرياضي إن وجد.

3. أصل شهادة الميلاد للطالب.

4. 6 صور شخصية 4x6 مدون خلف كل صورة الاسم الرباعي للطالب.

5. استمارة 2 جند للطلاب الذكور المصريين.

6. في حالة بلوغ الطالب سن 19 عامًا يحضر البطاقة العسكرية «الرقم الثلاثي استمارة 6 جند»، من القسم أو المركز التابع له عنوان الطالب «المدون بالبطاقة الشخصية للطالب».

7. تسدد 60% من المصروفات الدراسية عند إتمام إجراءات القيد، وهي عبارة عن مصروفات الفصل الدراسي الأول، و40% عند بداية الفصل الثاني.

ثانيًا: المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات «شعبة علوم الحاسب»:

- يقبل الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 314 درجة، وعلمي رياضة بمجموع 277 درجة.

وتصل مدة الدراسة بالمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 4 سنوات دراسية، كل عام دراسي مقسم إلى فصلين دراسيين.

ويشترط لقيد الطالب بالمعهد ما يلي:

- أن يكون متفرغًا للدراسة تفرغًا كاملًا.

- أن يكون مسددًا للرسوم المقررة بالقيد والرسوم الإضافية.

- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- يتعين على الطالب استيفاء أوراقه، وتعد إدارة شؤون الطلاب ملفا لكل طالب يحتوي على جميع الأوراق المتعلقة به.

مقر أكاديمية الشروق

وتقع أكاديمية الشروق في ضاحية النخيل - مدينة الشروق - طريق السويس - القاهرة.