ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر بشكل يومي؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر بشكل يومي، وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها، إن تناول الشاي الأخضر يعمل على تعزيز صحة القلب وتعزيز الجهاز المناعى، لافتة إلى أن الشاي الأخضر يساهم في خسارة الوزن، حيث إن السمنة تؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم، وزيادة الملح والصوديوم في الطعام يؤدي إلى ارتفاع الضغط، لذلك تناول طعام صحي ومارس الرياضة بانتظام لتحافظ على وزنك.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر بشكل يومي؟

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الشاي الأخضر يساعد على الوقاية من أمراض القلب والسكري وأمراض السرطان ويقلل من الشعور بالتوتر والتغلب على الأرق، لافتة إلى أن الشاي الأسود هو الذي يزيد من التوتر والأرق، وعلى المواطنين البعد عن الشاي الأسود أو محاولة التقليل من عدد الأكواب التى تشرب يوميا في محاولة للبعد عنه.

فوائد تناول الشاي الأخضر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه فى حال اذا كان الشخص مصابا بالسكر، فإن الشاي الأخضر هو خيار صحي لأنه لا يحتوي على سكر، حيث إنه يحتوي على سعرات حرارية أقل.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة يوميا «نصف ساعة» على الأقل، لافتة إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على حماية الجسم من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تحسين مزاج الجسم، وصحة الرئتين وعضلة القلب.