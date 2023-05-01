مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني: نعمل على استيعاب جميع الآراء خلال المناقشات

قالت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية، والاستماع للأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة وكذلك الصحة.

استيعاب جميع الآراء والمقترحات

وأضافت «مصطفى»، خلال حوارها في برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «سنعمل على استيعاب جميع الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح فئات المجتمع كافة، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات».

أطراف الحوار الوطني

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أعلن افتتاح الحوار الوطني بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى أن أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، ما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني.