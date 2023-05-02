هل ظهر متحور كورونا الجديد أركتوروس في مصر؟.. «الصحة» تحسم الجدل

كشفت وزارة الصحة والسكان، المعلومات الكاملة عن متحور أركتوروس الجديد، موضحة أنّه من سلالة من خليط السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون، ظهر لأول مرة في يناير الماضي، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة به في مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي، أنّه جرى تصنيف متحور كورونا الجديد على أنّه «مثير للاهتمام» من قبل منظمة الصحة العالمية، وجرى الإبلاغ عن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا في دول «الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، واليابان»، لافتة إلى أنّ تقييم المخاطر العلمي لمتحور كورونا الجديد في الوقت الحالي، منخفض مقارنة بباقي المتحورات.

متحور أركتوروس الجديد

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ متحور كورونا الجديد لم يظهر في مصر حتى الآن، متابعا أنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، منخفض.

متحور كورونا الجديد

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ ظهور المتحورات طبيعي منذ انتشار جائحة فيروس كوورنا، ولا قلق بشأنها خاصة في ظل التوسع في الحصول على اللقاحات، مناشدا المواطنين سرعة الحصول على لقاحات كورونا سواء الجرعة الكاملة أو الجرعة الثالثة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم.