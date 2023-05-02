افتتاح مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي في سوهاج بتكلفة 53 مليون جنيه

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي بمدينة سوهاج، والمقام على مساحة 750 مترمربعا، بتكلفة إجمالية بلغت 52.9 مليون جنيه، لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، في إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات الطبية، وتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية بالمحافظة.

الخدمات الطبية بمستشفى التأمين الصحي

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة والعيادات التخصصية، وأعمال اللجنة الطبية العامة بالمجمع، مشيدا بالمستوى المتميز للأعمال الإنشائية والتجهيزات بالمبنى، موجها بتسهيل الإجراءات على المترددين على المجمع، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لهم، والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين المترددين على المجمع، واطمأن منهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تردد 455 ألف مواطن على مستشفى التامين الصحي

ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج أن المبنى مكون من 7 طوابق، وأن عدد المربوطين على عيادة مجمع العاشر يبلغ 455 ألفا و567 مواطنا، من إجمالي المؤمن عليهم من سكان المحافظة، وعددهم 2 مليون و667 ألفا و383 مواطن.