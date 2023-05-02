مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، يأتي ذلك تزامنا مع إضراب شامل بمحافظات الضفة الغربية بالكامل، اليوم حدادا على ارتقاء استشهاد خضر عدنان، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يوما رفضا لاعتقاله تعسفيا.

اقتحام المسجد الأقصى

وفى التفاصيل بشأن اقتحام المسجد الأقصى، أفادت مصادر بالقدس بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، منوهة إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى، وعرقلت وصول الوافدين إليه.

فيما أوضحت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 19مرة، ومنع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 61 وقتا، خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في تقريرها الشهري بهذا الخصوص، أن الاحتلال الإسرائيلي مارس انتهاكًا خطيرًا وغير مسبوق بالمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، وذلك من خلال قطع أسلاك سماعات مآذن المسجد الأقصى لمنع صوت الأذان من الوصول خارجه بشكل استفزازي، وأيضًا من خلال اقتحامه لمسجد باب الرحمة وقطعه للأسلاك الكهربائية في داخله وتدنيسه من خلال دخوله بالأحذية، في خطة لإغلاقه ومنع الصلاة فيه وهذا تعد كبير وخطير على حق المسلمين الحصري في المسجد الأقصى، وجميع مساجده ومصلّياته وساحاته.

سلطات الاحتلال ماضية في انتهاكاتها اليومية للمسجد الأقصى

ولفت وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في انتهاكاتها اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في شهر رمضان المبارك، في محاولة لتعكير أجواء الصلوات، وإيذاء للمشاعر الدينية للمسلمين في هذا الشهر الفضيل.