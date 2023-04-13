لبنان يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام الوضع في القدس

دعت وزارة الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، لاحترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وأماكنها المقدّسة والتوقّف عن تقييد حريّة العبادة فيها.

وأدانت الخارجية اللبنانية، في بيان، اليوم الخميس، ما وصفته بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية الهادفة إلى الحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس الشريف يوم السبت المقبل للاحتفال بسبت النور.

تحذير من الانتهاكات المستمرة

واعتبرت أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا واضحًا للحق الطبيعي والقانوني والإنساني في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

وحذرت الوزارة من المخاطر المتزايدة الناجمة عما اعتبرته تصعيدا إسرائيليا متعمدا ضدّ الفلسطينيين، من خلال استفزاز مشاعرهم الدينية.