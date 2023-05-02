أستاذ صحة الطعام: العفن يفرز سموما داخل المواد الغذائية.. (فيديو)

قالت الدكتورة عفاف أمين، أستاذ صحة الطعام والميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية، إن للعفن أنواعا وألوانا وأشكالا كثيرة، خصوصا بالمناطق الحارة الرطبة، موضحة أن العفن خطورته في كونه يفرز منتجاته السامة بالمادة الغذائية، وهذه المنتجات معظمها يكون ساما، إذ أنه لا يفرز سما واحدا وإنما العديد.

التفرقة بين العفن الممرض وغير الممرض

وشرحت أستاذ صحة الطعام والميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية، خلال مداخلة هاتفية أسماء يوسف وآية جمال الدين على شاشة «dmc»، أن التفرقة بين العفن الممرض وغير الممرض يكون من خلال المعمل وهل يفرز سموما ممرضة أم لا، والفطريات التي تفرز سموما تبدأ أعراضها بالإسهال، نافية ما يتم تداوله عن إمكانية تناول بعض الأطعمة حتى لو ظهر عليها عفن «لو الحاجة معفنة ما أشتريهاش أو ما أسمحش إنها تعفن، وعلشان كدا بنشتري إحتياجنا فقط حتى لا نهدي الطعام، ولكن إذا كان العفن ببدايته نقطة صغيرة يمكن إزالتها وإزالة حولها».

العفن يتكون على المواد الصلبة والمواد السائلة والنصف سائلة

وأضافت «أمين»، أن العفن يتكون على المواد الصلبة والمواد السائلة والنصف سائلة، مؤكدة أن العفن نفسه لا يسبب المرض ولكن منتجاته والسموم التي تنتج عنه تكون مثلها مثل الماء وغير مرئية، وتتسرب للفواكه والخضروات دون الشعور بها أو رؤيتها حتى لو أزلنا منطقة العفن نفسها.

العفن يتكون في المكسرات والتوابل والحبوب

وشرحت أستاذ صحة الطعام والميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية، أن العفن يتكون في المكسرات والتوابل والحبوب وكل أنواع المأكولات، مشيرة إلى أنه يجب حفظ الطعام من العفن عن طريق إبعاد الرطوبة والحرارة عنها ووضعها في الثلاجة أو الفريزر.