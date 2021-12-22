وزير الزراعة اللبناني يزور معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس

أجرى وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، يرافقه السفير اللبناني في مصر، علي حلبي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، زيارة إلى معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، ضمن زيارته الحالية إلى مصر.

وقالت الدكتورة نجلال بلابل، مدير المشروع، إنّ الوزير اللبناني اطلع على الطرق الحديثة التي يتبعها المشروع لفحص تقاوي البطاطس وبطاطس المائدة، لضمان خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.

مرض العفن البني في البطاطس

كما تفقد الوزير اللبناني، معامل الفحص الظاهري ومعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل البصمة الوراثية، كما جرى عرض تقديمي لنشاط وحدة الرصد والمتابعة والاستشعار عن بعد الذي يعد تجربة فريدة من نوعها في المجال الزراعي، خاصة مرض العفن البني.

وأشاد الوزير اللبناني بمستوى المعامل التي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة في مجال مكافحة العفن البني في البطاطس كما أشاد بمجهود نشاط العاملين متمنيا كل التوفيق لهم.

النهضة الزراعية في مصر

يذكر أنّ وزير الزراعة اللبناني يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وخلال الزيارة استقبله السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما التقى وفد رجال الأعمال والمصدرين المصريين، فضلا عن زيارات ميدانية للاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر.