كل ما تريد معرفته عن كيفية صلاة الضحى ووقتها وعدد ركعاتها

الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي لا يصح إسلام المسلم إلا بها، وهي كتاب موقوت على المسلمين يجب الالتزام بها وأدائها في مواعيدها حتى يتقرب بها العبد إلى ربه، فهي تحفظ المؤمن وتحصنه من كل سوء، وفي السطور التالية نستعرض كيفية صلاة الضحى وكل ما يتعلق بها.

فضل صلاة الضحى ووقتها

ذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، كيفية صلاة الضحى، موضحة أنّ صلاة الضحى لها فضل كبير ومنزلة، والله سبحانه وتعالى أقسم بها وقال «والضحى والليل إذا سجى»، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى ووقتها «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تحميده صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تهليله صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

وأوضحت الإفتاء، أنّ وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويعنى قيد الرمح 5 درجات، وتقوم الشمس بتخطي الدرجة خلال أربعة دقائق، وعلى ذلك يبدأ وقت الضحى من بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة، أي قبل أذان الظهر بأربع دقائق.

ماذا يقرأ في صلاة الضحى وكيفيتها

وفي كيفية صلاة الضحى يتساءل البعض ماذا يقرأ في صلاة الضحى؟، وأوضحت الإفتاء، أنّه يسن لصلاة الضحى أن تصلى كل ركعتين مثنى مثنى، ويسلم المصلي بعد كل ركعتين، ويقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة ثم صورة قصيرة مثل سورة الضحى أو الشمس، أو غير ذلك من السور والآيات حتى لو آية واحدة، أي سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن.

دعاء صلاة الضحى

وضمن حديث الإفتاء عن كيفية صلاة الضحى، تردد تساؤل عن دعاء صلاة الضحى الذي يمكن الاستعانة به ومنه هذه الأدعية:

- اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعزة عزتك والقدرة قدرتك.

- اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

متي ينتهي وقت صلاة الضحى

وأوضحت الإفتاء خلال الحديث عن كيفية صلاة الضحى، أنّ وقت صلاة الضحى يمتد من بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة، حتى قبل صلاة الظهر بـ4 دقائق.

عدد ركعات صلاة الضحى

وأشارت الإفتاء خلال حديثها عند كيفية صلاة الضحى، إلى أنّ عدد ركعات صلاة الضحى قد يكون ركعتين أو 4 أو 8، والرسول صلى الله عليه وسلم صلاها على هذه الأشكال، لذلك لا حرج في صلاة ركعتين أو زيادة.