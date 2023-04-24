دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى: اللهم ارزقني رزقا حلالا

يسعى العديد من المسلمين إلى معرفة دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى فصلاة الضحى من الصلاوات المقربة لقلوب العديد من المسلمين، ويسعى الكثير منهم إلى أدائها، ويعد الدعاء بزيادة الرزق وسؤال الله تعالى أن يبارك فيه، من أكثر ما يدعو به العبد ربه، وفي هذه السطور، توضح «الوطن» دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى.

دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى

وهناك أكثر من دعاء يمكن استعماله ضمن دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى ومن أبرز الأدعية التي تستعمل في صلاة الضحى من أجل جلب الرزق للعبد هو:

- اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا واسعا طيبًا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فكثره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه

دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى الشائع

وعن دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى، لابد من الإشارة إلى عدم وجود صيغة دعاء معينة لترديدها، ولكن أي دعاء بتوسيع الرزق وزيادة البركة فيه أثناء أداء العبد لصلاة الضحى هو مقبول بإذن الله، وهناك بعض الأدعية المتعارف عليها لتوسيع الرزق منها:

- اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب

- اللهم إني أسألك زيادة في الرزق وبركة في العمر

دعاء الرزق والغنى

وليس في كل الأحيان يردد العبد دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى لنفسه، فكثيرا ما يدعو العباد بسعة الرزق والكرم لأحبائهم، الأبناء أو حتى الأباء، فكثيرا ما تكون لغة التعبير عن الحب لدى البعض هي الدعاء بظهر الغيب.

أما عن موضوع دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى، فكانت دار الإفتاء المصرية، تنشر في بعض منشوراتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي عددا من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى، منها:

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال.