إجازة نهاية العام 2023 بالمدارس.. «اعرف ناقص كام يوم»

إجازة نهاية العام 2023 بالمدارس، من أكثر الأسئلة الشائعة بين أولياء الأمور والطلاب جميع المراحل التعليمية، خاصة مع قرب امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي من المقرر أن تبدأ يوم 6 مايو، وفقاً للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم والجداول المعلنة من المديريات التعليمية بالمحافظات.

إجازة نهاية العام 2023 بالمدارس

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ امتحانات نهاية العام 2023، تبدأ يوم 6 مايو المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتكون إجازة نهاية العام 2023 بالمدارس لصفوف النقل والشهادة الإعدادية نهاية شهر مايو بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الحالي.

إجازة نهاية العام 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية تعقد يوم 20 مايو والامتحانات النظرية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023، على أن تنتهي يوم 3 يونيو 2023، لتبدأ الإجازة رسمياً لطلاب الدبلومات الفنية جميع التخصصات.

ووفقاً للمواعيد والجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 فستبدأ يوم الاثنين 12 يونيو 2023، وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي يوم 13 يوليو 2023 لتبدأ الإجازة بعدها من يوم 14 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.