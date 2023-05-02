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مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة غدا

كتب:

أميرة فكري
01:30 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023. 

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجرى عقد المؤتمر الصحفي، في تمام الساعة 4 عصرا، بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم، للرد على جميع الأمور والاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2023. 

 

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