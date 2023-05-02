مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة غدا

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجرى عقد المؤتمر الصحفي، في تمام الساعة 4 عصرا، بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم، للرد على جميع الأمور والاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2023.