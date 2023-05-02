امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. إجراءات عاجلة من التعليم لتأمينها

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو الجاري وفقاً للجدول المعلنة من قبل المديريات التعليمية بالمحافظات، لتأمين جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تأميناً كاملاً لمنع الغش.

كما أكّدت وزارة التربية والتعليم، على تهيئة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لراحة الطلاب أثناء تأدية امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. تأمين مظاريف الأسئلة

تستعرض «الوطن» تفاصيل وإجراءات المديريات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وهي كالتالي :-

- تفعيل غرفة عمليات في الإدارات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية والتواصل مع الغرفة الرئيسية للتبليغ عن أي مشكلة أو عقبات لحلها سريعاً.

- تعقيم اللجان لامتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة يومية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

- توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير الأمن والسلامة والراحة - التهوية المناسبة والإضاءة بحيث تكون كافية.

- التعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان.

- الالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكّد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب (الدمج - واللغات) بحضور الموجه المقيم.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. تأمين أوراق الإجابة

- متابعة خروج أوراق الإجابة للشهادة الإعدادية من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها والحرص على سلامة أوراق الإجابة والتوجه بها على وجه السرعة إلى لجان النظام والمراقبة.

- التأكّد من وجود أوراق الإجابة لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية داخل مظاريف محكمة الغلق.

- توفير أماكن مناسبة للجان تقدير الدرجات والتأكّد من توافر المقاعد والإضاءة اللازم والتهوية وتواجد فرد أمن بالبوابة الخارجية.

- التأكّد من شخصية مقدري الدرجات لعدم اندساس أحد داخل مقار لجان تقدير الدرجات.

- عدم استخدام التليفون المحمول ولا يسمح بدخول مقار لجان تقدير الدرجات إلا الموجهين ومقدري الدرجات.

- متابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولًا بأول والانتهاء من أعمال التقدير في الموعد المتفق عليه.

- تنفيذ خطة يومية لزيادة مقار لجان الامتحانات ومواجهة أي مشكلات تتواجد داخل اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من الملاحظين والمراقبين.