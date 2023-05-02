وزير الصحة: إتاحة الخدمات الطبية للمصريين والأشقاء القادمين من السودان

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى أبوسمبل، ومعبر أرقين البري الدولي، وموقف كركر، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

تأتي زيارة وزير الصحة والسكان، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمصريين العائدين، والأشقاء النازحين من الأحداث في دولة السودان الشقيق، في إطار حرص مصر على سلامة أبنائها العائدين من السودان، وتأكيدا على دور مصر الإقليمي في القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على الخدمات المقدمة للمرضى في مستشفى أبوسمبل، إذ تفقد غرف المرضى، والصيدلية، والمعمل، وقسمي الاستقبال، والرعاية المركزة، كما تفقد العيادات المتنقلة، وسيارات الإسعاف، وفرق الطب الوقائي، وعيادات الحجر الصحي، بمعبر أرقين، وموقف كركر، ووجه بالمتابعة المستمرة لضمان توافر كل الأدوية والتطعيمات وإتاحة جميع الخدمات الطبية للعائدين من السودان، كما اتفق مع المحافظ على توفير كل الاحتياجات الفعلية لمستشفى أبوسمبل.

وقال «عبد الغفار» إن الوزير التقى عددا من المصريين العائدين، والأشقاء النازحين من السودان، الذين أشادوا بدور مصر الوطني والقومي، إذ أكد الوزير اهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة المصرية، لتخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع مستجدات الأحداث.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن إجمالي عدد الحالات التي جرت إحالتها للمستشفيات بلغ 74 حالة، خرج منهم 59 حالة، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما عدا 14 حالة، بينهم 3 حالات في العناية المركزة.

وأضاف «عبد الغفار» أن فرق الوقائي التابعة للوزارة قامت بتطعيم 1045 طفلا ضد شلل الأطفال، كما جرى تطعيم 412 آخرين ضد الحصبة والحصبة الألماني، مضيفا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها للقادمين عبر منفذي قسطل وأرقين، وموقف كركر بإجمالي 3909 حالات، إضافة إلى 442 حالة تلقوا الخدمة الطبية في عيادات الحجر الصحي، فيما قدمت سيارات الإسعاف خدماتها لـ62 حالة.