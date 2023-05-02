وزير الصحة ومحافظ أسوان يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للوافدين من السودان

تابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وقيادات الوزارة والمحافظة، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع النازحين القادمين من دولة السودان حيث استهل وزير الصحة والسكان ومحافظ أسوان جولتهم بتفقد مستشفى أبو سمبل الدولي.

وأدار الوزير والمحافظ حواراً مع المرضى ومرافقيهم من الأشقاء السودانيين أو المصريين.

الاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة

استمع وزير الصحة لمطالبهم واحتياجاتهم، بجانب الاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التى يتم تقديمها بالجودة العالية لجميع الجنسيات داخل هذا الصرح الطبي الذى يضم 29 سرير، فضلاً عن العيادات الخارجية، والصيدلية وأقسام العناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوي، والمخصصة لاستقبال أي حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

زيارة ميدانية معبر آرقين البري الدولي

وعقب ذلك قام الدكتور خالد عبد الغفار واللواء أشرف عطية بزيارة ميدانية معبر آرقين البري الدولي حيث تم متابعة ما تقوم به الفرق الطبية لمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهري فى عيادات الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، والكشف عن أي أمراض معدية، ويتم تسليم كل فرد كارت مراقبة صحية، متضمن عنوان مقر إقامته فى مصر، ورقم هاتف للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول، مع رفع درجة الترصد فى عيادات الحجر الصحي، وزيادة أعداد الطواقم الطبية بها، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أنه يتم تمركز سيارات إسعاف ذاتية التعقيم فى معبر أرقين، وسيارات فى قسطل، بالإضافة إلى زيادة عدد العيادات المتنقلة فى منافذ الوصول، وزيادة أعداد الفرق الطبية فى تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، والنساء للتعامل مع أي حالات مرضية.

رفع درجة الاستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان

كما تم رفع درجة الاستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان، والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات، فضلاً عن مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائي بأسوان والمناطق الحدودية، واتخاذ إجراءات مشددة فى مواجهة القوارض ونواقل الأمراض، وتنظيم دورات مستمرة لتدريب الفرق الطبية المتواجدة هناك على ترصد الأمراض المعدية من خلال فرق وقوافل الحجر الصحي ومكافحة ناقلات الأمراض مع تنفيذ أعمال الرش والتعقيم والتطهير اليومي.

واختتم وزير الصحة ومحافظ أسوان جولتهم بالزيارة الميدانية للموقف البري الدولي بكركر، حيث تفقدا ما يتم بذله من جهود مكثفة لتقديم الخدمات المتنوعة، التي من بينها الخدمات الصحية التى يتم تقديمها عبر القوافل الطبية الثابتة والمتنقلة لجميع الوافدين والقادمين من دولة السودان، وخاصة فى ظل توفير أطقم من الأطباء والتمريض لتقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسى للوافدين.

وتابع وكذا فرق الإسعاف والهلال الأحمر المصري وشباب المتطوعيين، بجانب وجود غرفة عمليات للتدخل السريع مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى الانتظام فى أعمال التطهير والتعقيم، وهو الذي تٌوازى بالتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة.

وأشاد الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة بما لمسوه من اهتمام ورعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة أجهزة الدولة المصرية من خلال سلسلة الخدمات التى تم ويتم تقديمها فى ملحمة إنسانية عظيمة تضافرت فيها الجهود الحكومية والمجتمعية للمساهمة فى تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع مستجدات الأحداث الجارية أولاً بأول.