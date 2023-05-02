«المصرية للشراكة من أجل التنمية»: القاهرة حريصة على دعم التعليم والصحة في إفريقيا

التقى السفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة، مع 25 طالبًا من الدول الإفريقية الشقيقة في إطار متابعة أحوال الطلبة من الأشقاء الأفارقة الدارسين بكلية الطب جامعة عين شمس، والحاصلين على منح تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

نقل الخبرات في المجالات التي تقدم فيها منح دراسية

وأكد الأمين العام خلال اللقاء بحسب صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدعم الدول الإفريقية من خلال أنشطة الوكالة، موضحا أن المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة تشكل أحد أنشطة الوكالة وتهدف إلى نقل الخبرات في المجالات التي تقدم فيها منح دراسية.

وأضاف الأمين العام، أن المنح المقدمة في مجال دراسة الطب تهدف إلى دعم إمكانات الرعاية الصحية في الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما أعرب الطلبة عن تقديرهم الكبير لحصولهم على فرصة الدراسة بمصر عبر الوكالة المصرية للشراكة.

استمرار بذل أقصى جهد ممكن لتذليل أي عقبات

وتناول اللقاء نقاشًا بين الطلبة والأمين العام حول الشواغل والتحديات التي تواجه الطلبة في الدراسة، إذ أكد الأمين العام على استمرار بذل أقصى جهد ممكن لتذليل أي عقبات قد تحدث للطلبة خلال دراستهم في مصر.

وأكد حرص الحكومة المصرية على دعم أوضاع التعليم والصحة في القارة الإفريقية تحقيقًا لأهداف التنمية للأمم المتحدة 2030.