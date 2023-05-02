إعلامي صيني لـ«القاهرة الإخبارية»: بكين تدافع عن السلام في العالم

قال نادر رونج، الإعلامي الصيني، إن الصين تمارس دورا مهما في الدفاع عن الاستقرار والسلام في العالم، مشيرًا إلى أنّها تتحمل مسؤوليتها كدولة كبيرة وكعضو دائم في مجلس الأمن.

الصين تلعب دور الوساطة

وأضاف رونج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الصين تلعب دور الوساطة بين جميع دول العالم التي تتمثل في مواجهة التحديات واستعادة السلام والاستقرار على الحدود الصينية.

الصين لديها القدرة للقيام بدور الوساطة

وأوضح أن الغرض من التزام بكين الحياد الدولي، قائلا إنه دون الاستقرار والسلام لن يكون هناك تطور اقتصادي، ففي هذا الجانب هناك ترابط بين المسألتين السياسية والاقتصادية.

وأضاف: «الصين لديها القدرة للقيام بدور الوساطة وإعادة السلام وهذا يتفق مع مصالح دول العالم ومصلحة بكين».