«القاهرة الإخبارية»: مبعوث «السيادة السوداني» بالجامعة العربية يشدد على عدم السماح بأي تدخل خارجي

ناشد السفير دفع الله الحاج علي مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية، المجتمع الدولي بعدم التدخل في شؤؤون السودان، مشددا على أن ما يحدث بالسودان هو أمر داخلي وهم قادرون على احتوائه، «لن نسمح بأي تدخل خارجي».

أضاف مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية في مؤتمر صحفي يعقده الآن بالجامعة العربية، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس السوداني، وافق لأسباب إنسانية على الدخول والتفاوض حول هدنة، وهو وافق أكثر من مرة قبل ذلك ولكن لم يتم احترام الهدنة من قبل الميليشيا المتمردة، وتجري اتصالات الآن لإتمام الهدنة، ولكن هناك رغبة من جانب مجلس السيادة السوداني أن تكون هذه الهدنة من جانب المؤسسات التي ينتمي إليها السودان سياسيا وأولها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقية، وتتم بالموافقة ولن يُقبل أي شيء يفرض عليهم من أي جهة، وهناك تقدير لمبادرات بعض الدول، والهدنة التي يجري الحديث عنها هدنة إنسانية ولا يوجد اتفاقات مع الميليشيا.

وتابع مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية، بأن الشعب السوداني يُمنع من تلقي الخدمات الطبية، وهناك 70% من المستشفيات جرى تعطيلها، مشددا على أن مصر بالنسبة للسودان في سياسته الخارجية هي الأولى والثانية والثالثة، والتعاون مع مصر لا يحده الحدود ولا يحده السماء.

وشرح أنه قصد بدء جولته من القاهرة لما لها من دلالة توضح استراتيجية علاقة السودان التاريخية والتاريخ الذي يربط السودان بمصر، مشيرا للقائه مع سامح شكري وزير الخارجية المصري وكان اللقاء مطولا.

واستكمل مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية، أن الأمين العام للجامعة العربية عبر عن مشاعر مؤيدة للشرعية بالسودان.